Link Live Streaming Real Madrid vs Inter Milan: Misi Bangkit Los Blancos
jpnn.com -
Real Madrid akan memulai perjalanan di Liga Champions 2026/27 dengan menjamu Inter Milan.
Duel Madrid vs Inter akan berlangsung di Santiago Bernabeu, Rabu (9/9/2026) pukul 02.00 WIB.
Laga ini menjadi kesempatan Real Madrid untuk bangkit selepas hasil mengecewakan pada pertandingan sebelumnya.
Kylian Mbappe dan kawan-kawan baru saja kehilangan poin setelah takluk 0-1 dari Real Betis di La Liga.
Kondisi berbeda dimiliki Inter Milan. Nerazzurri datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali Serie A dengan tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan dramatis 3-2 atas Napoli.
Sobat Negeriku dapat menyaksikan duel Real Madrid kontra Inter Milan melalui siaran langsung SCTV.
Selain itu, pertandingan juga tersedia melalui layanan streaming Vidio.com dengan link berikut ini:https://www.vidio.com/live/22236?schedule_id=5311171
Real Madrid akan memulai perjalanan di Liga Champions 2026/27 dengan menjamu Inter Milan.
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