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Link Live Streaming Real Madrid vs Inter Milan: Misi Bangkit Los Blancos

Link Live Streaming Real Madrid vs Inter Milan: Misi Bangkit Los Blancos
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Skuad Real Madrid menjalani sesi latihan menjelang jumpa Inter Milan. Foto: X/realmadrid.

jpnn.com -  

Real Madrid akan memulai perjalanan di Liga Champions 2026/27 dengan menjamu Inter Milan.

Duel Madrid vs Inter akan berlangsung di Santiago Bernabeu, Rabu (9/9/2026) pukul 02.00 WIB.

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Laga ini menjadi kesempatan Real Madrid untuk bangkit selepas hasil mengecewakan pada pertandingan sebelumnya.

Kylian Mbappe dan kawan-kawan baru saja kehilangan poin setelah takluk 0-1 dari Real Betis di La Liga.

Kondisi berbeda dimiliki Inter Milan. Nerazzurri datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali Serie A dengan tiga kemenangan beruntun, termasuk kemenangan dramatis 3-2 atas Napoli.

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Sobat Negeriku dapat menyaksikan duel Real Madrid kontra Inter Milan melalui siaran langsung SCTV.

Selain itu, pertandingan juga tersedia melalui layanan streaming Vidio.com dengan link berikut ini:https://www.vidio.com/live/22236?schedule_id=5311171

Real Madrid akan memulai perjalanan di Liga Champions 2026/27 dengan menjamu Inter Milan.

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