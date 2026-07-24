Link Live Streaming SEA V Cup 2026: Jadi Saksi Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan menantang Filipina pada laga terakhir Grup A putaran kedua SEA V Cup 2026.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jumat (24/7/2026) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut dapat melalui layanan streaming Vidio atau siaran langsung Moji TV.

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Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati secara legal untuk para penggemar: https://www.vidio.com/live/21811?schedule_id=5204862

Timnas voli putra Indonesia pantang meremehkan kekuatan Filipina pada putaran kedua SEA V Cup 2026.

Pelatih Reidel Toiran menilai Josh Ybanez dan kolega berpotensi memberi kejutan karena selalu tampil tanpa beban pada setiap pertandingan.

"Anak-anak sudah siap untuk bisa mengalahkan Filipina. Kondisi mereka semua baik," ujar manajer asal Kuba itu.

Timnas voli putra Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan untuk mengunci status juara Pool A ajang SEA V Cup 2026.