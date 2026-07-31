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Link Live Streaming SEA V Cup 2026: Lihat Aksi Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand

Link Live Streaming SEA V Cup 2026: Lihat Aksi Timnas Voli Putri Indonesia vs Thailand
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Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang SEA Games 2025. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan mengawali perjuangannya pada putaran pertama SEA V Cup 2026 dengan menghadapi Thailand.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Dong Anh Competition Hall, Hanoi, Jumat (31/7/2026) pukul 16.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

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Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati oleh para penggemar secara legal: https://www.vidio.com/live/21811?schedule_id=5217125

Timnas voli putri Indonesia mengaku siap menghadapi tantangan berat pada laga pembuka.

Manajer tim Luciana Taroreh mengatakan Tisya Amallya Putri dan kolega telah menjalani persiapan secara maksimal menjelang turnamen tersebut.

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Selain memburu hasil terbaik, SEA V Cup 2026 juga menjadi ajang penting karena hasil pertandingan akan memengaruhi perolehan poin ranking FIVB.

"Kami datang dengan persiapan yang matang dan fokus untuk memberikan perlawanan terbaik."

Link streaming Timnas voli putri Indonesia akan mengawali putaran pertama SEA V Cup 2026 melawan Thailand

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