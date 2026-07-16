Link Live Streaming SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Bakal Diuji Kamboja

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan mengawali perjuangan pada putaran pertama SEA V Cup 2026 dengan melawan Kamboja.

Laga tersebut rencananya digelar di Candon City Arena, Ilocos Sur, Kamis (16/7/2026) pukul 16.30 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau Moji TV.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati oleh para penggemar: https://www.vidio.com/live/21811?schedule_id=5196841

Timnas voli putra Indonesia waspada mengingat Kamboja di laga perdana mampu menang 3-2 (25-23, 28-30, 25-20, 22-25, 15-8) melawan Filipina.

Asisten pelatih Nur Widayanto mengingatkan anak asuhnya untuk tidak lengah karena Soun Channaro dan kolega tengah dalam kepercayaan diri tinggi.

Farhan Halim dan kolega diharapkan bisa lebih tenang agar bisa meraih kemenangan perdana pada ajang akbar voli Asia Tenggara itu.

“Harus bermain lebih fokus. Dari serangan serve maupun block harus lebih lebih rapat lagi,” ujar pria yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com, Rabu (15/7).