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Link Live Streaming SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Jumpa Filipina

Link Live Streaming SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Jumpa Filipina
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Skuad Timnas voli putra Indonesia saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 di Candon City Arena, Filipina. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli Indonesia akan menghadapi Filipina pada laga kedua SEA V Cup 2026.

Laga akbar tersebut akan digelar di Candon City Arena, Filipina, Jumat (17/7/2026) pukul 16.30 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

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Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati secara legal: https://www.vidio.com/live/21811?schedule_id=5197244

Timnas voli Indonesia kemungkinan tetap menurunkan komposisi terbaik tanpa melakukan banyak rotasi.

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia Nur Widayanto menungkapkan tim pelatih masih akan mengandalkan pemain-pemain utama agar permainan makin solid.

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"Ke depannya kami masih fokus dengan pemain-pemain utama. Kami juga harus bermain menekan sejak awal dan tidak terbawa tempo lawan,” ujar pria yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com, Jumat (17/7).

Menarik ditunggu kiprah Timnas voli putra Indonesia pada ajang SEA V Cup 2026.

Lihat di sini link streaming pertandingan SEA V Cup 2026 antara Timnas voli putra Indonesia melawan Filipina, Jumat (17/7)

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