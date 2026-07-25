Link Live Streaming SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia vs Vietnam Malam Ini

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan menghadapi Vietnam pada putaran kedua SEA V Cup 2026.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Sabtu (25/7/2026) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

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Berikut link streaming yang bisa dinikmati oleh penggemar secara legal: https://www.vidio.com/live/21811?schedule_id=5211892

Timnas voli putra Indonesia tetap mewaspadai kekuatan Vietnam.

Pelatih Reidel Toiran menilai Trinh Duy Phuc dan kolega memiliki kualitas untuk merepotkan sekaligus menghadirkan kejutan bagi Indonesia.

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"Menghadapi babak semifinal tentu semuanya harus maksimal. Siapa pun lawannya, kami harus menampilkan permainan terbaik. Saya percaya kepada semua pemain."

"Saat ini terpenting untuk mereka menikmati pertandingan dan tidak bermain dalam tekanan berlebihan. Tekanan untuk menang memang pasti ada, tetapi jangan sampai hal itu menjadikan mereka stres," ujar juru taktik kelahiran 31 Oktober 1984 itu.