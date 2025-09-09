Link Live Streaming & Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Korea: Garuda Muda Siap Terbang Tinggi

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia menurunkan kekuatan penuh menghadapi Korea pada laga pemungkas Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2025.

Laga akbar tersebut akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9/2025) pukul 19.30 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Korea bisa melalui layar kaca Indosiar atau streaming di Vidio.com dengan link berikut ini: https://www.vidio.com/live/19486-afc-u-23-asian-cup-2026-qualifiers?schedule_id=4542920

Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg menurunkan kekuatan terbaik menghadapi Korea dengan mempercayakan posisi kiper kepada Cahya Supriadi.

Juru taktik kelahiran 5 Maret 1964 itu memainkan Kadek Arel bersama Dion Markx di lini pertahanan dengan ditopang oleh Dony Tri Pamungkas serta Mikael Tata.

Posisi lini tengah dihuni oleh Rayhan Hanan, Arkhan Fikri, Zanadin Fariz, serta Rahmat Arjuna Reski.

Adapun di lini serang bakal ditempati oleh Rafael Struick serta Hokky Caraka.

Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia untuk bisa merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-23 2026 mendatang.