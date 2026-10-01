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Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bangladesh: Laga Krusial Skuad Garuda

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bangladesh: Laga Krusial Skuad Garuda
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Striker Timnas Indonesia Ole Romeny. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga terakhir fase grup FIFA ASEAN Cup 2026.

Duel Indonesia vs Bangladesh akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Sobat Negeriku dapat menyaksikan pertandingan tersebut melalui layanan live streaming di channel YouTube Rans Entertainment melalui tautan berikut:https://www.youtube.com/watch?v=uDHMIZZF5mY

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Penentuan Nasib Indonesia 

Pertandingan melawan Bangladesh memiliki arti penting bagi perjalanan Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Skuad Garuda sebelumnya mengantongi kemenangan 2-0 ketika berhadapan dengan Singapura.

Hasil berbeda terjadi saat Skuad Garuda bertemu Malaysia. Kedua tim harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir tanpa gol.

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Situasi tersebut membuat pertandingan terakhir Grup A menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengamankan posisi terbaik di klasemen.

Wajib Maksimalkan Selisih Gol

Timnas Indonesia tidak hanya membutuhkan kemenangan saat menghadapi Bangladesh. Selisih gol juga menjadi bagian penting dalam persaingan dengan Malaysia.

Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga terakhir fase grup FIFA ASEAN Cup 2026.

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