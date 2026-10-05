Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Tailan, Malam Penentuan Tiba!

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan terbesar di FIFA ASEAN Cup 2026 saat menghadapi Tailan pada partai final.

Duel Indonesia vs Tailan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam WIB.

Sobat Negeriku dapat menyaksikan laga big match tersebut melalui live streaming di channel YouTube Rans Entertainment dengan link berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=zfEVhQapPz8

Final ini menjadi momen bersejarah karena Timnas Indonesia dan Tailan memperebutkan gelar juara pertama FIFA ASEAN Cup.

Antusiasme suporter juga sangat tinggi. Pasalnya, puluhan ribu tiket yang tersedia dilaporkan telah terjual habis.

Misi Garuda di Partai Puncak

Indonesia melangkah ke final setelah tampil impresif pada laga terakhir Grup A. Kemenangan 9-2 atas Bangladesh membuat Garuda mengunci posisi puncak grup dengan tujuh poin.

Sementara itu, Tailan melaju sebagai juara Grup B. Tim Gajah Perang sebelumnya mengalahkan Pakistan 4-0 dan Vietnam 2-0 sebelum kalah 1-2 dari Filipina pada pertandingan terakhir.

Pertandingan nanti juga menjadi ujian bagi Indonesia untuk memutus catatan kurang baik saat berhadapan dengan Tailan.