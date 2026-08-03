Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Vietnam: Garuda Berburu Tiket Semifinal
jpnn.com - Timnas Indonesia berpeluang mengambil langkah besar menuju babak semifinal Piala AFF 2026 saat menjamu Vietnam.
Pertandingan Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026) pukul 20.30 WIB.
Pertemuan ini bukan sekadar adu gengsi dua kekuatan Asia Tenggara. Hasil akhir pertandingan akan memberi pengaruh besar terhadap persaingan di Grup A.
Tiga Poin Jadi Harga Mati
Timnas Indonesia datang dengan bekal dua kemenangan beruntun sehingga telah mengumpulkan enam poin. Tambahan tiga angka akan membuat peluang Garuda melangkah ke semifinal makin terbuka.
Sebaliknya, Vietnam tidak berada dalam posisi nyaman. Tim berjuluk The Golden Stars mengoleksi empat poin sehingga kehilangan angka lagi bisa membuat jalan mereka menuju fase gugur makin berat.
Persaingan Masih Terbuka
Singapura untuk sementara memimpin klasemen Grup A dengan tujuh poin setelah memainkan tiga pertandingan. Indonesia membuntuti di posisi kedua, sedangkan Vietnam masih berada tepat di belakang Garuda.
Dengan komposisi tersebut, duel di Pakansari menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di papan atas sekaligus menekan peluang Vietnam dalam perebutan tiket semifinal.
Atmosfer pertandingan dipastikan berlangsung panas karena kedua tim sama-sama membawa target besar.
Timnas Indonesia berpeluang mengambil langkah besar menuju babak semifinal Piala AFF 2026 saat menjamu Vietnam.
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