Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Brasil: Misi Berat Garuda Muda

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Brasil pada laga lanjutan Grup H Piala Dunia U-17 2025.

Pertandingan Indonesia vs Brasil rencananya digelar di Aspire Zone, Al Rayyan, Jumat (7/11/2025) pukul 22.45 malam WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di FIFA+ dengan link berikut ini:

https://www.plus.fifa.com/en/content/brazil-v-indonesia-fifa-u-17-world-cup-qatar-2025tm-2025/1744d15c-25b0-4159-92ae-4fee215f88fb

Garuda Muda bertekad bangkit setelah di laga perdana kalah dengan skor 1-3 dari Zambia.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto meminta anak asuhnya untuk bermain tanpa rasa takut melawan Brasil.

"Brasil bisa saya katakan calon juara di Piala Dunia ini. Namun, saya minta pemain tidak takut dengan situasi itu."

"Saya harap mereka punya mental kuat. Setidaknya kami bisa mengimbangi mereka, dan siapa tahu, kami bisa menang," ujar putra dari Sartono Anwar itu.