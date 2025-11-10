Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Honduras, Garuda Muda Incar Kemenangan Perdana

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia akan melakoni laga pemungkas Grup H Piala Dunia U-17 2025 melawan Honduras.

Pertandingan Indonesia vs Honduras akan digelar di Aspire Zone, Al Rayyan, Senin (10/11/2025) pukul 21.45 malam WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga tersebut secara gratis dapat melalui layanan streaming FIFA+ pada link berikut ini:

https://www.plus.fifa.com/en/content/honduras-v-indonesia-fifa-u-17-world-cup-qatar-2025tm-2025/55a47aad-e1bd-4ca1-afc7-0cd580773063

Garuda Muda membutuhkan kemenangan setelah menelan dua kekalahan pada laga sebelumnya, masing-masing dari Zambia (1-3) dan Brasil (0-4).

Pelatih Timnas U-17 Indonesia, Nova Arianto berharap anak asuhnya bisa menutup perjalanan di turnamen ini dengan hasil positif.

"Saya berharap apa pun hasilnya, kami lolos atau tidak, saya minta pemain bisa memberikan yang maksimal. Saya berharap kami bisa dapat tiga poin," ujar putra dari Sartono Anwar itu.

Honduras juga datang dengan situasi serupa setelah kalah dari Brasil (0-7) dan Zambia (2-5).