Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand: Garuda Muda Berjuang Pas-pasan

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan menghadapi laga perebutan medali perunggu Asian Youth Games 2025 melawan Thailand.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Isa Sports City, Manama, Rabu (29/10/2025) pukul 18.30 WIB.

Laga dapat disaksikan secara langsung melalui layanan streaming Vision+.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga Timnas voli putra Indonesia vs Thailand bisa melalui streaming di Vision+ dengan link berikut ini:

https://www.visionplus.id/webclient/info/STND1304815748003183?delivery=DLVY1306285738007180&type=LTV&pageId=4030

Kesempatan meraih medali perunggu menjadi target terakhir bagi Skuad Garuda Muda setelah langkah mereka menuju partai final terhenti di babak semifinal.

Muhammad Haikal Hidayatullah cum suis gagal ke laga puncak setelah kalah 1-3 (25-22, 13-25, 19-25, 24-26) dari Pakistan.

Kekalahan itu membuat Indonesia harus melawan Thailand, yang pada laga sebelumnya juga takluk dari Iran dengan skor 0–3 (10–25, 21–25, 14–25).

Namun, skuad asuhan Indra Wahyudi tidak dalam kondisi ideal karena middle blocker andalan, Zaki Hasan Maulana mengalami cedera. Akibatnya, tim hanya membawa sembilan pemain ke ajang ini.