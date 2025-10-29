menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand: Garuda Muda Berjuang Pas-pasan

Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand: Garuda Muda Berjuang Pas-pasan

Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand: Garuda Muda Berjuang Pas-pasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas voli putra Indonesia saat berlaga pada ajang Asian Youth Games 2025 di Isa Sports City, Manama. Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al As

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan menghadapi laga perebutan medali perunggu Asian Youth Games 2025 melawan Thailand.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Isa Sports City, Manama, Rabu (29/10/2025) pukul 18.30 WIB.
Laga dapat disaksikan secara langsung melalui layanan streaming Vision+.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga Timnas voli putra Indonesia vs Thailand bisa melalui streaming di Vision+ dengan link berikut ini:

Baca Juga:

https://www.visionplus.id/webclient/info/STND1304815748003183?delivery=DLVY1306285738007180&type=LTV&pageId=4030

Kesempatan meraih medali perunggu menjadi target terakhir bagi Skuad Garuda Muda setelah langkah mereka menuju partai final terhenti di babak semifinal.

Muhammad Haikal Hidayatullah cum suis gagal ke laga puncak setelah kalah 1-3 (25-22, 13-25, 19-25, 24-26) dari Pakistan.

Baca Juga:

Kekalahan itu membuat Indonesia harus melawan Thailand, yang pada laga sebelumnya juga takluk dari Iran dengan skor 0–3 (10–25, 21–25, 14–25).

Namun, skuad asuhan Indra Wahyudi tidak dalam kondisi ideal karena middle blocker andalan, Zaki Hasan Maulana mengalami cedera. Akibatnya, tim hanya membawa sembilan pemain ke ajang ini.

Link streaming pertandingan perebutan medali perunggu cabang olahraga voli di Asian Youth Games 2025 melawan Thailand

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI