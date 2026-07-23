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Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia Vs Korea, Garuda Siap Beri Perlawanan

Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia Vs Korea, Garuda Siap Beri Perlawanan
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Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlatih menjelang laga AVC Cup 2026 di Candon, Filipina. Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Korea dalam laga persahabatan internasional.

Skuad asuhan Marcos Sugiyama mendapat undangan ke Incheon untuk menjalani tiga pertandingan uji coba sebagai bagian dari persiapan menghadapi SEA V Cup 2026.

Laga pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis (23/7/2026) pukul 13.30 WIB.

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Bagi Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati oleh penggemar secara legal: https://www.vidio.com/live/u21853?schedule_id=5204646

Timnas voli putri Indonesia sudah tiba di Incheon sejak Selasa (21/7/2026).

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Di sini ada link streaming pertandingan persahabatan Timnas voli putri Indonesia melawan Korea dalam sebuah laga persahabatan, Kamis (23/7)

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