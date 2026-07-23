Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia Vs Korea, Garuda Siap Beri Perlawanan

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Korea dalam laga persahabatan internasional.

Skuad asuhan Marcos Sugiyama mendapat undangan ke Incheon untuk menjalani tiga pertandingan uji coba sebagai bagian dari persiapan menghadapi SEA V Cup 2026.

Laga pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis (23/7/2026) pukul 13.30 WIB.

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Bagi Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati oleh penggemar secara legal: https://www.vidio.com/live/u21853?schedule_id=5204646

Timnas voli putri Indonesia sudah tiba di Incheon sejak Selasa (21/7/2026).

Manajer tim Luciana Taroreh mengungkapkan Tisya Amallya Putri dan kolega mulai beradaptasi dengan cuaca, makanan, serta lingkungan baru di Negeri Ginseng.

Dia berharap proses adaptasi yang berjalan lancar dapat membantu para pemain tampil maksimal saat bertanding.