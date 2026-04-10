Link Streaming Final Four Proliga 2026 Seri Solo: Malwina Siap Bawa Popsivo Polwan Raih Kemenangan
jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Jakarta Popsivo Polwan berupaya bangkit untuk bisa meraih kemenangan perdana di final four Proliga 2026.
Skuad asuhan Darko Dobreskov itu dijadwalkan akan melawan Jakarta Electric PLN Mobile pada seri Solo di Sritex Arena, Jumat (10/4) mulai pukul 16.00 sore WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui Vidio.com atau layar kaca Moji TV.
Berikut link streaming yang bisa dinikmati oleh para penggemar secara legal: https://www.vidio.com/live/20240-proliga-2026?schedule_id=5007958
Amalia Fajrina dan kolega berupaya meraih kemenangan perdana di final four Proliga 2026 saat jumpa Jakarta Electric PLN.
Tim milik Kepolisian RI tersebut saat ini terus menajamkan serangan setelah memiliki Malwina Smarzek (Polandia).
Kehadiran pemain kelahiran 3 Juni 1996 itu menambah opsi serangan Popsivo Polwan setelah sebelumnya memiliki Yonkaira Pena (Republik Dominika), Arsela Nuari Purnama, hingga Chelsa Berliana Nurtomo.
Popsivo Polwan berharap bisa melanjutkan tren positif setelah di pertemuan terakhir pada seri Bojonegoro mampu menang atas Jakarta Electric PLN.
Lihat di sini link streaming Popsivo Polwan saat jumpa Jakarta Electric PLN pada final four Proliga 2026 seri Solo, Jumat (10/4)
- Final Four Proliga 2026: Irina Voronkova Gemilang, Jakarta Pertamina Juara Putaran Pertama
- Link Live Streaming Final Four Proliga 2026: Megawati Cs Berburu Gelar Putaran Pertama
- Solo Membara! Final Four Proliga 2026 Langsung Diserbu Penggemar
- Jakarta Pertamina Belum Stabil, Mampukah Megawati Hangestri Cs Taklukkan Gresik Phonska?
- Final Four Proliga 2026: 2 Permintaan Pelatih Jakarta Pertamina Menjelang Lawan Gresik Phonska
- Gresik Phonska Menggila, Ini Klasemen Sementara Final Four Proliga 2026 Sektor Putri