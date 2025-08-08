Link Streaming Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Berpeluang Kalahkan Kanada
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi laga kedua FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 melawan Kanada.
Laga akbar tersebut rencananya digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (8/8) mulai pukul 20.00 malam WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com dan layar kaca Moji TV.
Berikut ini link streaming yang bisa disaksikan para penggemar:
https://www.vidio.com/live/19334-fivb-women-s-u21-world-championship-2025?schedule_id=4483998
Timnas voli putri Indonesia berupaya bangkit setelah di laga perdana kalah dengan skor telak 0-3 (15-25, 16-25, 18-25) dari Vietnam.
Pelatih Timnas voli putri Indonesia, Marcos Sugiyama mengungkapkan bahwa anak asuhannya harus bermain lepas untuk bisa mengeluarkan bentuk permainan terbaiknya.
Pada laga perdana tercatat hanya Junaida Santi yang gemilang setelah mengemas 12 poin.
Link streaming Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang Kejuaraan Dunia U-21 2025 melawan Kanada, Jumat (8/8)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Megawati Main Penuh, Timnas Voli Putri Indonesia Belum Mampu Bendung Thailand
- Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Dipukul Telak oleh Vietnam
- Megawati Mulai Pulih dari Cedera, Main Lawan Thailand? Ini Kata Manajer Timnas Voli Putri
- Link Live Streaming Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Incar Kemenangan Pertama
- Timnas Voli Putri Indonesia Fokus Membenahi Titik Lemah Menjelang Jumpa Thailand
- Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025: China Jaga Martabat Juara, Kroasia Jadi Korban Pertama