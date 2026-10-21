Link Streaming Laga Akbar Persija Vs Arema FC, Macan Kemayoran Siap Terkam Singo Edan

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akan menghadapi Arema FC dalam lanjutan Super League 2026/27 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) pukul 19.00 WIB.

Laga akbar tersebut rencananya bisa disaksikan di layar kaca Indosiar atau streaming di Vidio.com.

Berikut ini link streaming yang bisa diakses secara legal: di https://vid.id/1mnf0a

Persija Jakarta tidak banyak mengubah susunan pemain saat melawan Arema FC.

Nadeo Argawinata masih dipercaya sebagai penjaga gawang utama.

Di lini pertahanan, tim berjuluk Macan Kemayoran itu mengandalkan Radovan Pankov sebagai kapten, Denis Kolinger, Kerim Memija, dan Dony Tri Pamungkas.

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Sektor tengah Persija diisi Fabio Calonego, Stjepan Loncar, serta Muhammad Rayhan Hannan.

Pada lini serang, Witan Sulaiman dan Arlyansyah Abdulmanan dipersiapkan untuk mendukung Alexander Thomas Jeremejeff yang menempati posisi penyerang tengah.