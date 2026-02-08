Link Streaming Persija Jakarta Vs Arema FC, Dijamin Bakal Seru

menu
Persija Jakarta saat berlaga pada ajang Liga 1 musim 2024/25 melawan Arema FC di Malang. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta dijadwalkan akan menghadapi Arema FC di pekan ke-20 Super League 2025/26.

Pertandingan akbar tersebut rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (8/2) mulai pukul 19.00 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com dan layar kaca Indosiar.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati secara legal oleh para penggemar

https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=4884900

Persija Jakarta tampil dengan kekuatan terbaik menghadapi tim berjuluk Singo Edan.

Pelatih Persija, Mauricio Souza memberikan kepercayaan kepada Carlos Eduardo di bawah mistar gawang.

Empat bek di belakang bakal diisi oleh Fajar Fathurrahman, Rizky Ridho, Thales Lira serta Dony Tri Pamungkas.

Link streaming pertandingan Persija Jakarta menghadapi Arema FC di pekan ke-20 Super League 2025/26, Minggu (8/2)

