JPNN.com » Olahraga » Basket » Link Streaming Timnas Basket Indonesia Vs Myanmar: Menanti Penampilan Derrick Michael

Skuad Timnas basket putra Indonesia yang akan berlaga pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Foto: Ariya Kurniawan/Dokumentasi Perbasi

jpnn.com, JAKARTA - Timnas basket putra Indonesia akan memulai perjuangan di SEA Games 2025 menghadapi Myanmar.

Rencananya laga akbar tersebut akan digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Sabtu (13/12) mulai pukul 14.00 siang WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa streaming di Vision+ atau kanal RCTI Sports.

Baca Juga:

Berikut link streaming yang bisa dinikmati penggemar secara legal dan gratis:

https://www.youtube.com/live/SSlL1dlRRVk?si=DLhtn-zZVQ079ISe

Skuad asuhan David Singleton menurunkan kekuatan terbaik termasuk Derrick Michael Xzavierro.

Pemain kelahiran 1 April 2003 sudah tiba di Thailand pada Jumat (12/12) setelah melakukan penerbangan panjang dari Amerika Serikat.

Kehadiran pebasket berakronim DMX itu akan menambah kekuatan Timnas basket putra Indonesia yang hanya membawa Dame Diagne sebagai pemain naturalisasi.

Link streaming Timnas basket putra Indonesia menghadapi Myanmar di laga perdana Grup B ajang SEA Games 2025, Sabtu (13/12)

