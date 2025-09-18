Link Streaming Timnas Futsal Indonesia Lawan Tanzania di Futsal Four Nations Cup 2025

jpnn.com, JAKARTA - Timnas futsal Indonesia akan membuka turnamen Futsal Four Nations Cup 2025 dengan menghadapi Tanzania.

Laga akbar tersebut rencananya akan digelar di Hall Basket, Senayan, Jakarta, Kamsi (18/9) mulai pukul 18.30 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui kanal Youtube Timnas Indonesia.

Berikut ini laman streaming yang bisa dinikmati para penggemar: https://www.youtube.com/live/GvbRhzcxmpQ?feature=share

Timnas futsal Indonesia turunkan kekuatan terbaik melawan Tanzania.

Pelatih Hector Sauto memainkan Muhammad Nizar di bawah mistar gawang.

Pada posisi flank ada trio Firman Adriansyah, Syauqi Saud serta M Iqbal. Adapun posisi anchor akan diisi oleh Rizki Xavier.

Menarik ditunggu kiprah Timnas futsal Indonesia pada Futsal Four Nations Cup 2025 saat menghadapi Tanzania.