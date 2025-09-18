menu
Link Streaming Timnas Futsal Indonesia Lawan Tanzania di Futsal Four Nations Cup 2025

Timnas futsal Indonesia berlatih di Hall Basket Senayan, Jakarta, Rabu (18/9) jellang menghadapi Futsal Four Nations Cup 2025. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Timnas futsal Indonesia akan membuka turnamen Futsal Four Nations Cup 2025 dengan menghadapi Tanzania.

Laga akbar tersebut rencananya akan digelar di Hall Basket, Senayan, Jakarta, Kamsi (18/9) mulai pukul 18.30 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui kanal Youtube Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Berikut ini laman streaming yang bisa dinikmati para penggemar: https://www.youtube.com/live/GvbRhzcxmpQ?feature=share

Timnas futsal Indonesia turunkan kekuatan terbaik melawan Tanzania.

Pelatih Hector Sauto memainkan Muhammad Nizar di bawah mistar gawang.

Baca Juga:

Pada posisi flank ada trio Firman Adriansyah, Syauqi Saud serta M Iqbal. Adapun posisi anchor akan diisi oleh Rizki Xavier.

Menarik ditunggu kiprah Timnas futsal Indonesia pada Futsal Four Nations Cup 2025 saat menghadapi Tanzania.

Timnas futsal Indonesia akan membuka turnamen Futsal Four Nations Cup 2025 dengan menghadapi Tanzania, Kamis (18/9)

