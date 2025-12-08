Link Streaming Timnas Indonesia Lawan Filipina di SEA Games 2025, Garuda Muda Siap Terbang

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di SEA Games 2025 melawan Filipina.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12) mulai pukul 18.00 sore WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui layar kaca GTV atau streaming di Vision+.

Berikut link streaming yang bisa dinikmati secara legal untuk menonton Timnas Indonesia melawan Filipina.

https://www.visionplus.id/webclient/info/STND4926149016008829?delivery=DLVY4926150531004001&type=LTV

Pada laga perdana Indra Sjafri menurunkan kekuatan terbaik dengan memainkan beberapa pemain diaspora.

Dari posisi penjaga gawang Cahya Supriadi dipercaya menjadi pilihan utama.

Tiga pemain belakang yang dipilih yakni M Ferarri, Kadek Arel, dan Dion Markx juga solid. Untuk posisi bek sayap ada Dony Tri.