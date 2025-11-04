Link Streaming Timnas Indonesia vs Zambia di Piala Dunia U-17, Garuda Muda Siap Terbang Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala Dunia U-17 2025 melawan Zambia.
Pertandingan rencananya digelar di Aspire Zone, Al Rayyan, Selasa (4/11) mulai pukul 22.45 malam WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa streaming di laman FIFA+.
Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati secara gratis dan legal:
https://www.plus.fifa.com/en/content/indonesia-v-zambia-fifa-u-17-world-cup-qatar-2025tm-2025/b208470c-6661-4cfb-b1c2-699cc7cd97bb
Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Grup H menghadapi Zambia.
Garuda Muda di atas kertas unggul pengalaman mengingat di edisi 2023 pernah tampil di ajang akbar sepak bola dunia.
Skuad asuhan Nova Arianto diharapkan bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mencuri poin penuh melawan Zambia.
Link streaming pertandingan Timnas Indonesia melawan Zambia pada laga perdana Grup H ajang Piala Dunia U-17 2025, Selasa (4/11)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas U-17 Indonesia Hadapi Piala Dunia Tanpa Gemerlap
- Apa yang Disiapkan Timnas U-17 Indonesia Menjelang Laga Pembuka Piala Dunia U-17?
- Piala Dunia U-17 Jadi Ajang Mengukur Pemain Muda Timnas di Level Dunia
- Peringatan Nova Arianto ke Pemain Timnas Indonesia Menjelang Piala Dunia U-17 2025
- Anggota Exco PSSI Bantah Isu Shin Tae Yong Kembali Latih Timnas Indonesia
- PSSI Tepis Isu Shin Tae Yong Kembali Menangani Timnas Indonesia