Linknet Resmi Meluncurkan OneStream+, Intip Spesifikasinya

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk resmi meluncurkan OneStream+, perangkat hiburan pintar multifungsi yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman menonton dan mendengarkan dengan kualitas premium di ruang keluarga.

Lebih dari sekadar set-top box, OneStream+ diharapkan dapat menjadi solusi hiburan lengkap yang memadukan kemudahan, kualitas, dan keanggunan dalam satu perangkat ringkas.

Pasalnya, OneStream+ menghadirkan suara multidimensional Dolby Atmos, audio jernih bertenaga dari Bang & Olufsen, serta tampilan visual memukau berkat Dolby Vision.

"OneStream+ dirancang untuk menjawab kebutuhan konsumen saat ini yang menginginkan hiburan praktis dan berkualitas. Kami memahami keinginan masyarakat akan kesederhanaan tanpa harus mengorbankan kualitas," ujar Chief Media Business Officer Link Net, Thilan Wijesuriya kepada awak media.

"Dengan menggabungkan teknologi terbaik dan konten terkurasi, OneStream+ menghadirkan pengalaman hiburan yang cerdas, intuitif, dan imersif," sambungnya.

Perangkat yang dikembangkan oleh salah satu unit bisnis Linknet (Linknet Media) dan diproduksi oleh Sagemcom ini mengintegrasikan siaran televisi, aplikasi streaming, dan konten on-demand dalam satu platform terintegrasi.

Selain itu, perangkat tersebut juga dapat berfungsi sebagai speaker berkualitas tinggi, menambah fleksibilitas pengguna dalam menikmati musik maupun tayangan favorit.

"Melalui OneStream+, kami membawa keunggulan Audio by Bang & Olufsen untuk memberikan pengalaman suara yang imersif," ucap VP of Business Development and Strategic Partnerships, Bang & Olufsen, Duncan McCue.