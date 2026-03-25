Lintang Ajak Publik Kawal Kasus Nikita Mirzani Hingga Tuntas

jpnn.com, JAKARTA - Kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani, kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini, sang adik, Lintang, buka suara dan meminta masyarakat ikut mengawal jalannya proses hukum.

Dalam pernyataannya, Lintang menegaskan bahwa keluarga tidak membutuhkan bantuan materi.

Dia hanya berharap dukungan moral dari publik agar kasus tersebut bisa berjalan dengan semestinya.

“Intinya kalau mau bantu enggak usah bantu pakai apa-apa, cukup pakai doa, cukup pakai support itu sudah ngebantu banget,” ujar Lintang, dikutip dari kanal NitNot di YouTube, Rabu (25/3).

Dia juga secara tegas mengajak publik untuk ikut mengawasi perkembangan kasus yang tengah berlangsung.

Menurutnya, pengawalan dari masyarakat penting agar prosesnya tidak melenceng.

“Kita kawal saja kasus yang lagi berjalan ini,” lanjutnya.