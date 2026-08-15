Lintas Armada Indonesia Berkomitmen Selesaikan Masalah Internal

jpnn.com, JAKARTA - PT Lintas Armada Indonesia berkomitmen penuh menyelesaikan konflik yang ada. Langkah itu diwujudkan dengan membenahi internal mereka.

Perusahaan yang berbasis di Pluit, Jakarta Utara dan bergerak di bidang pengelolaan kapal niaga ini berupaya menyelesaikan segala permasalahan dengan jalur mediasi, termasuk transasksi internasional.

“Salah satu strategi yang kami lakukan yaitu mengganti tim kuasa hukum kami dengan tim yang lebih profesional dan selaras dengan visi dan misi perusahaan,” kata Antonius Chandra selaku Direktur PT Lintas Armada Indonesia dalam siaran persnya, Sabtu (15/8).

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Antonius kemudian menunjuk De El Law Firm untuk membenahi segala permasalahan yang ada di internal maupun eksternal mereka. Mereka nantinya mengaudit segala permasalahan hukum yang bersinggungan dengan perusahaan.

Meski demikian, selain mengganti tim kuasa hukumnya, Antonius memastikan karyawan dari divisi lain tetap bekerja dalam bendera PT Lintas Armada Indonesia setiap harinya.

“Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa perjuangan hukum PT Lintas Armada Indonesia tidak dicemari oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi di tengah proses hukum bisnis,” jelasnya.

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Termasuk permasalahan internasional yang kini dihadapi dengan PT. Huihuangdao Huixin Import and Export, Co.Ltd. asal China. Progres permasalahan itu kini masih dimediasi dengan tim barunya melalui jalur mediasi.

“Inti dari permasalahan ini bukanlah ketidakmampuan membayar, melainkan kewajiban kontraktual yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak penjual,” tambahnya.