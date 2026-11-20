jpnn.com, JAKARTA - Worship Movement Indonesia menggagas sebuah kolaborasi pujian yang melibatkan gereja-gereja di Indonesia.

Melalui kolaborasi ini, para pelayan dari berbagai denominasi, bersatu dalam hati dan suara melalui lagu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu (How Great Thou Art).

Penyembahan tersebut lahir dari kerinduan yang dalam untuk melihat gereja-gereja berdiri berdampingan.

Kolaborasi lintas gereja itu didukung oleh di antaranya Welyar Kauntu (GBI Outbox Ministry), Andy Ambarita (TrueVine Church), Joshua Artono (IFGF), William Wira (NDC), serta Andy Tjokro dan Inez Tjokro (Grow Community Church).

Turut mengambil bagian dalam barisan ini yakni Sidney Mohede, Ruth Sahanaya, Sari Simorangkir, dan Billy Simpson (JPCC), bersama rekan lainnya yang mewakili indahnya keberagaman gereja di Indonesia.

"Hati penuh dengan ucapan syukur melihat penyembah-penyembah dari berbagai gereja dan denominasi bisa berkumpul, menyatukan hati, dan meninggikan nama Tuhan Bersama,” ungkap Sidney Mohede dalam siaran pers, Jumat (20/11).



“Bagi kami, ini lebih dari sekadar sebuah rekaman lagu. Ini adalah sebuah kesaksian tentang indahnya kesatuan Tubuh Kristus. Walaupun datang dari berbagai latar belakang, kita memiliki satu kerinduan yang sama: memuliakan Yesus. Doa kami, melalui pujian ini, setiap orang dapat melihat bahwa di dalam Kristus kita adalah satu, dan hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan," lanjutnya.

Karya tersebut merupakan inisiatif dari Worship Movement Indonesia yang merupakan wadah untuk membangun kesatuan di antara gereja-gereja di Indonesia.

Dalam mewujudkan visi kesatuan ini, Worship Movement Indonesia turut menggandeng JPCC Worship sebagai kolaborator, bersama dengan seluruh gereja dan komunitas yang terlibat. (jpnn)