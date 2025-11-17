Lintas Resonan Kembali Digelar, Portura Singgah ke 4 Kota

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah semangat generasi baru yang terus bereksperimen dan menolak stagnasi, kolektif People of the Right Project menginisiasi sebuah peristiwa musik penuh energi bertajuk Lintas Resonan.

Ajang tersebut menjadi medium kolaboratif yang menyalakan sinergi antara pelaku dan penikmat, menjadikan akar lokalitas sebagai pilar utama dalam membangun ekosistem kreatif yang berkelanjutan, sekaligus memantik lahirnya lintasan baru dalam lanskap suara dan budaya.

Lebih dari sekadar pertunjukan musik, Lintas Resonan merupakan pernyataan sikap: sebuah gerakan musik dan budaya yang menyalakan keberanian untuk menembus batas. Batas suara, batas lokalitas, dan batas inspirasi.

Spirit tersebut merupakan kelanjutan dari apa yang telah dimulai pada 2024, ketika Lintas Resonan berhasil menghadirkan kolaborasi ikonik dan bersejarah dari Perunggu X Danilla, Efek Rumah Kaca X Barasuara, dan Sore X Barasuara.

Peleburan dua entitas besar dalam satu panggung itu menjadi sebuah penanda bahwa semangat kolaborasi menjadi bahan bakar tidak tertandingi menuju titik baru penjelajahan musik Indonesia.

Kini, di bawah tajuk 'Meretas Batas', proyek tersebut kembali meneruskan perayaan semangat kolaborasi lintas generasi, lintas kota, dan lintas disiplin yang menjadi denyut baru musik Indonesia hari ini.

Lintas Resonan kali ini menghadirkan sebuah entitas yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui semangat meretas batas suara, sebuah entitas musik baru bernama Portura yang dibentuk secara khusus untuk memimpin gerakan ini.

Berisikan nama-nama penuh integritas dan dedikasi, Portura yang terdiri dari Iga Massardi (Barasuara), John Paul

Patton alias Coki (KPR, ALI), Fathia Izzati (Reality Club), Bilal Indrajaya, Enrico Octaviano (Lomba Sihir), dan satu mystery guest.