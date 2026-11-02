Lintas Teknologi Solutions Day Soroti Pentingnya Kerangka Regulasi AI

jpnn.com, JAKARTA - PT Lintas Teknologi Indonesia menggelar Lintas Teknologi Solutions Day 2026 bertema 'AI Is Ready. Are You Part of It?' di Royale Jakarta Golf Club, Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Bertepatan dengan perayaan 25 tahun perjalanan perusahaan, forum ini mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, industri telekomunikasi, perusahaan teknologi, dan ekosistem digital untuk membahas kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) secara bertanggung jawab dan menghasilkan dampak bagi masyarakat.

Forum ini menyoroti pentingnya kerangka regulasi AI yang jelas dan adaptif.

Kepastian regulasi diperlukan untuk memberikan arah bagi industri dalam mengembangkan dan menerapkan AI secara bertanggung jawab, sekaligus menjaga kepentingan publik dan tetap mendorong inovasi.

Bagi PT Lintas Teknologi Indonesia, kesiapan AI tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Diperlukan keselarasan antara kebijakan, infrastruktur digital, kebutuhan industri, dan kapabilitas talenta agar inovasi dapat diterapkan secara tepat guna.

“Sebagai system integrator, Lintas Teknologi Indonesia (LTI) mengambil peran untuk mengorkestrasi berbagai kapabilitas teknologi dan menghubungkannya dengan kebutuhan industri. Bagi kami, teknologi harus lebih dari sekadar inovasi; teknologi perlu diintegrasikan menjadi solusi yang relevan, dapat diterapkan, dan menghasilkan dampak nyata bagi pelanggan maupun masyarakat," ujar Muhamad Paisol, President Director PT Lintas Teknologi Indonesia.

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Mendorong Kesiapan AI melalui Kolaborasi Lintas Sektor Melalui Main Conference, forum ini mengangkat perspektif strategis mengenai kebijakan pemerintah, transformasi industri, serta nilai-nilai kemanusiaan dan budaya dalam perkembangan teknologi AI.

Lintas Teknologi berperan menjembatani kebutuhan industri dengan peluang penerapan solusi, sementara mitra berkontribusi melalui keahlian produk AI, dukungan teknis, dan materi pembelajaran.