Lintasarta Perkuat Konektivitas Dengan Ekspansi ke Wilayah 3T Indonesia Timur

jpnn.com, JAKARTA - Lintasarta, perusahaan penyedia solusi Information and Communication Technology (ICT) terkemuka, mempertegas komitmennya dalam mendukung pemerataan akses digital nasional.

Langkah ini diwujudkan melalui ekspansi strategis di jaringan Palapa Ring Timur, guna menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia.

Ekspansi ini menjadi fondasi krusial bagi transformasi digital di berbagai sektor, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan industri akan konektivitas berkapasitas tinggi untuk mendukung teknologi masa depan seperti Artificial Intelligence (AI), analitik data, dan otomasi bisnis.

Baca Juga: Lintasarta Perkuat Solusi AI Terintegrasi untuk Akselerasi Industri

Melalui infrastruktur Palapa Ring Timur, Lintasarta kini mampu menghadirkan layanan di titik-titik strategis yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses jaringan. Wilayah tersebut meliputi Alor, Wetar, Tiakur, Tual, Dobo, hingga Timika.

"Dengan memanfaatkan titik-titik tersebut, Lintasarta memastikan konektivitas yang dihadirkan lebih stabil, memiliki kapasitas besar, dan menjangkau kawasan yang secara geografis sulit diakses," kata Head of Maluku Papua Operation Lintasarta, Norman De Achmad, Senin (9/3).

Norman menyebutkan bahwa kehadiran infrastruktur ini memberikan dampak signifikan tidak hanya pada kualitas layanan, tetapi juga efisiensi biaya bagi para pelaku bisnis di wilayah Timur.

“Dengan kehadiran Palapa Ring Timur, kami dapat menjangkau dan memberikan layanan hingga ke wilayah paling timur Indonesia. Hal ini membuat biaya bisnis menjadi lebih kompetitif serta memungkinkan kami menghadirkan layanan yang lebih optimal dan stabil bagi pelanggan,” ujarnya.

Pemerataan akses digital ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem digital di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata.