Lion City Sailors vs Persib: Maung Bandung Tersandung, Hodak Ungkap Masalah Sesungguhnya
jpnn.com - Persib Bandung harus pulang dari Singapura tanpa poin setelah menelan kekalahan dari Lion City Sailors di Stadion Bishan.
Pertandingan Lion City Sailors vs Persib berakhir dengan skor ketat 3-2.
Kekalahan yang Menunda Langkah Maung Bandung
Hasil ini membuat langkah Maung Bandung menuju babak knock out tertunda.
Pada laga yang berjalan intens sejak awal, Persib sejatinya mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya.
Tim asal Jawa Barat itu bahkan sempat memimpin 2-1. Namun, LCS tampil lebih efektif dalam memanfaatkan celah di lini belakang.
Situasi ini membuat tren tujuh kemenangan beruntun Persib terputus.
Gol-gol Persib di pertandingan ini lahir lewat aksi Frans Putros pada menit ke-11 dan Andrew Jung (55'). Adapun LCS membobol gawang Maung Bandung melalui Lennart Thy (9'), Shawal Anuar (62'), Anderson Lopes (71').
Evaluasi Bojan Hodak
Selepas pertandingan, Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui timnya tidak tampil sebaik biasanya, terutama dalam menjaga fokus di area pertahanan.
Persib Bandung harus pulang dari Singapura tanpa poin setelah menelan kekalahan dari Lion City Sailors di Stadion Bishan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ACL 2: Bojan Hodak Buka-bukaan Kondisi Persib Jelang Hadapi Lion City Sailors
- ACL 2: Menjelang Jumpa Lion City Sailors, Persib Tak Ingin Bobotoh Bikin Masalah Lagi
- Thom Haye Akui Tantangan Berat Persib Bandung di Markas Lion City Sailors
- Lion City Sailors vs Persib Bandung: Pangeran Biru Cari Jalan Cepat ke Fase Gugur
- Lion City Sailors vs Persib Bandung: Bojan Hodak Siapkan Strategi Berani
- Langit Bishan Bersahabat, Persib Diam-Diam Siapkan Rencana Besar untuk Lion City Sailors