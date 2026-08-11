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Lion Parcel Hadirkan Layanan MINIPACK, Khusus Pengiriman Paket Ringan di Bawah 300 gram

Lion Parcel Hadirkan Layanan MINIPACK, Khusus Pengiriman Paket Ringan di Bawah 300 gram
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Penyerahan paket Lion Parcel dari kurir ke pembeli. Ilustrasi. Foto: dokumentasi Lion Parcel

jpnn.com, JAKARTA - Lion Parcel menghadirkan layanan baru bernama MINIPACK khusus untuk pengiriman paket ringan di bawah 300 gram.

Hal ini menyikapi kebutuhan pelanggan yang sering kali dikenakan tarif minimum 1 kilogram, sehingga biaya ongkir tidak sebanding dengan berat paket yang dikirim.

Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto mengatakan tren tersebut memengaruhi kebutuhan layanan logistik yang terus berkembang.

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Semakin banyak pelanggan yang mengirimkan paket ringan sehingga membutuhkan layanan logistik yang sesuai.

“Pengiriman paket ringan meningkat, namun banyak pelanggan mengeluh karena bayar ongkirnya tetap untuk 1 kilogram yang dirasa kurang efisien, bahkan beberapa pelanggan menyebutnya ‘bayar angin’. Melihat kebutuhan tersebut, Lion Parcel menghadirkan layanan baru bernama MINIPACK khusus untuk pengiriman paket ringan di bawah 300 gram,” ujar Kenny.

Data internal Lion Parcel menunjukkan banyak barang yang umum dikirim masyarakat ternyata memiliki bobot di bawah 300 gram.

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Sayangnya, banyak pelanggan tidak mengetahui berat asli paket yang akan dikirimkan. Padahal, dengan mengetahui berat kiriman, masyarakat dapat memilih layanan pengiriman yang lebih sesuai dengan karakteristik barangnya.

Berikut beberapa jenis barang yang sering dikirim dan ternyata memiliki berat di bawah 300 gram:

Melalui layanan MINIPACK, Lion Parcel berupaya menghadirkan solusi pengiriman yang lebih relevan dan adil karena pelanggan membayar ongkir sesuai berat paket.

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