Lionel Messi Absen di MLS All-Star 2026

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola Argentina Lionel Messi dipastikan absen di ajang Major League Soccer (MLS) All-Star Game 2026.

Ajang tersebut akan digelar di Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat, Rabu depan (waktu setempat) atau 29 Juli.

La Pulga diberikan pengecualian setelah kapten tTimnas Argentina itu memperkuat negaranya hingga partai final Piala Dunia 2026.

Rekan setim Messi di Argentina yang juga membela Inter Miami, Rodrigo De Paul, turut mendapatkan pengecualian yang sama.

MLS dalam pernyataan resminya menjelaskan kebijakan itu merupakan bagian dari kesepakatan yang telah dibuat sebelum musim 2026 dimulai.

"Sejalan dengan kesepakatan tersebut, Rodrigo De Paul dan Lionel Messi dibebaskan dari partisipasi dalam MLS All-Star Game 2026," bunyi pernyataan resmi MLS pada Minggu (26/7).

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Sebelum musim 2026 dimulai, MLS dan Asosiasi Pemain MLS telah sepakat bahwa setelah seorang selesai dari kompetisi Piala Dunia, klub akan melakukan pembicaraan individual dengan masing-masing pemain untuk menentukan waktu istirahat serta jadwal kembali berlatih dan bertanding yang tepat.

Adapun Lionel Messi tampil membela Argentina hingga laga final Piala Dunia 2026 di New Jersey. Namun, tim Messi harus mengakui keunggulan Spanyol 0-1 setelah kebobolan pada babak perpanjangan waktu.