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Lionel Messi Angkat Topi untuk Tanjung Verde, Akui Argentina Dibuat Kelimpungan

Lionel Messi Angkat Topi untuk Tanjung Verde, Akui Argentina Dibuat Kelimpungan
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Salah satu adegan dalam 32 Besar Piala Dunia 2026 Argentina vs Tanjung Verde. Foto: Chris Carlson/AP Photo

jpnn.com, JAKARTA - Lionel Messi tak ragu melontarkan pujian kepada Tanjung Verde seusai Argentina menang dramatis 3-2 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026

Menurut sang kapten, Blue Sharks tampil luar biasa hingga membuat juara bertahan dunia harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar.

Argentina baru bisa memastikan kemenangan lewat dua gol pada babak tambahan waktu setelah Tanjung Verde memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. 

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Bahkan, La Albiceleste sempat dibuat frustrasi oleh permainan disiplin dan keberanian wakil Afrika tersebut.

Messi mengaku sudah memperkirakan laga melawan Tanjung Verde tidak akan berjalan mudah. 

Baginya, hasil-hasil yang sebelumnya diraih Tanjung Verde menjadi bukti mereka bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata.

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"Jujur saja, kami sudah tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Bukan kebetulan Tanjung Verde tidak kalah dari Spanyol atau Uruguay," ujar Messi seperti dikutip Diario Sport.

Messi juga mengakui timnya tampil di bawah performa terbaik.

Argentina susah payah mengalahkan Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Lionel Messi mengakui permainan Tanjung Verde sangat luar biasa.

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