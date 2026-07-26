menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Lionel Messi Dipastikan Absen, MLS Menyampaikan Alasan

Lionel Messi Dipastikan Absen, MLS Menyampaikan Alasan

Lionel Messi Dipastikan Absen, MLS Menyampaikan Alasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lionel Messi tampak emosional setelah mengantar Argentina ke final Piala Dunia 2026. Foto: X/Argentina.

jpnn.com - JAKARTA – Ajang Major League Soccer (MLS) All-Star Game 2026 yang akan digelar di Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat pada Rabu depan (waktu setempat) atau 29 Juli, dipastikan tanpa Lionel Messi.

Messi diberikan pengecualian setelah kapten Timnas Argentina itu memperkuat negaranya hingga partai final Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataan resmi, MLS menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang telah dibuat sebelum musim 2026 dimulai.

Baca Juga:

"Sejalan dengan kesepakatan tersebut, Rodrigo De Paul dan Lionel Messi dibebaskan dari partisipasi dalam MLS All-Star Game 2026," demikian bunyi pernyataan resmi MLS pada Minggu.

Sebelum musim 2026 dimulai, MLS dan Asosiasi Pemain MLS telah sepakat setelah seorang pemain selesai dari kompetisi Piala Dunia, klub akan melakukan pembicaraan individual dengan masing-masing pemain untuk menentukan waktu istirahat serta jadwal kembali berlatih dan bertanding yang tepat.

Messi tampil membela Argentina hingga laga final Piala Dunia 2026 di New Jersey.

Baca Juga:

Namun, Albiceleste harus mengakui keunggulan Spanyol 0-1 setelah kebobolan pada babak perpanjangan waktu.

Rekan setim Messi di Argentina yang juga membela Inter Miami, Rodrigo De Paul turut mendapatkan pengecualian yang sama.

Lionel Messi mendapatkan pengecualian setelah kapten Timnas Argentina itu memperkuat negaranya hingga partai final Piala Dunia 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI