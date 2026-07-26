Lionel Messi Dipastikan Absen, MLS Menyampaikan Alasan

jpnn.com - JAKARTA – Ajang Major League Soccer (MLS) All-Star Game 2026 yang akan digelar di Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat pada Rabu depan (waktu setempat) atau 29 Juli, dipastikan tanpa Lionel Messi.

Messi diberikan pengecualian setelah kapten Timnas Argentina itu memperkuat negaranya hingga partai final Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataan resmi, MLS menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang telah dibuat sebelum musim 2026 dimulai.

"Sejalan dengan kesepakatan tersebut, Rodrigo De Paul dan Lionel Messi dibebaskan dari partisipasi dalam MLS All-Star Game 2026," demikian bunyi pernyataan resmi MLS pada Minggu.

Sebelum musim 2026 dimulai, MLS dan Asosiasi Pemain MLS telah sepakat setelah seorang pemain selesai dari kompetisi Piala Dunia, klub akan melakukan pembicaraan individual dengan masing-masing pemain untuk menentukan waktu istirahat serta jadwal kembali berlatih dan bertanding yang tepat.

Messi tampil membela Argentina hingga laga final Piala Dunia 2026 di New Jersey.

Namun, Albiceleste harus mengakui keunggulan Spanyol 0-1 setelah kebobolan pada babak perpanjangan waktu.

Rekan setim Messi di Argentina yang juga membela Inter Miami, Rodrigo De Paul turut mendapatkan pengecualian yang sama.