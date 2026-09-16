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Lionel Messi Kembali ke Timnas Argentina, Ternyata Ada Misi Spesial

Lionel Messi Kembali ke Timnas Argentina, Ternyata Ada Misi Spesial
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Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Foto: REUTERS/Lee Smith.

jpnn.com - Lionel Messi kembali masuk dalam daftar pemain Timnas Argentina meski sebelumnya telah memutuskan pensiun dari tim nasional.

Namun, kehadiran Messi bukan untuk menjalani perjalanan baru bersama Tim Tango. Sang kapten disiapkan untuk satu penampilan terakhir di hadapan publik Argentina.

Messi akan tampil saat Argentina menghadapi Benin di Stadion Monumental pada 6 Oktober 2026.

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Laga tersebut menjadi momen perpisahan resmi bagi megabintang Inter Miami itu.

Messi Dapat Panggung Perpisahan

Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) Claudio 'Chiqui' Tapia menyebut bahwa Messi telah menerima undangan untuk tampil dalam pertandingan tersebut.

Tapia juga menyiapkan perpisahan khusus dengan menghadirkan para pemain yang pernah menjadi bagian dari perjalanan Messi bersama Argentina.

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"Setelah Lionel bersedia tampil, saya ingin mengundang semua pemain yang menjadi bagian dari perjuangannya hingga meraih Piala Dunia 2022, termasuk keluarga mereka, agar bisa bersama-sama menyaksikan pertandingan spesial ini," ucapnya.

Rekan Lama Kembali Berkumpul

Sejumlah pemain yang menjadi bagian penting dari keberhasilan Argentina dalam beberapa tahun terakhir kembali menghiasi skuad.

Lionel Messi kembali ke Timnas Argentina setelah menyatakan pensiun. Ternyata, ada momen spesial yang sudah disiapkan.

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