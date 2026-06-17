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Lionel Messi Langgsung Menggila di Piala Dunia 2026, Erling Haaland Angkat Tangan

Lionel Messi Langgsung Menggila di Piala Dunia 2026, Erling Haaland Angkat Tangan
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Bomber Norwegia Erling Haaland di Piala Dunia 2026. Foto: AFP/JUSTIN SETTERFIELD.

jpnn.com - Erling Haaland menjadi salah satu pemain yang 'terbius' oleh keajaiban Lionel Messi di Piala Dunia 2026.

Penyerang Manchester City itu tampil tajam saat Norwegia menaklukkan Irak 4-1 pada laga Grup I di Stadion Boston.

Dua gol yang dicetak Haaland membuatnya memimpin perburuan Sepatu Emas bersama Kylian Mbappe (Prancis).

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Akan tetapi, posisi tersebut ternyata tidak bertahan lama. Di Kansas City, Lionel Messi sedang menyiapkan pertunjukan lain.

Kapten Timnas Argentina itu menjadi aktor utama kemenangan 3-0 La Albiceleste atas Aljazair pada pertandingan Grup J.

Pemain berusia 38 tahun tersebut mencetak tiga gol ke gawang tim asal Afrika tersebut.

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Hattrick itu langsung menggeser Haaland dan Mbappe dari puncak daftar pencetak gol terbanyak sementara Piala Dunia 2026.

Messi kini memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan torehan tiga gol.

Erling Haaland menjadi salah satu pemain yang 'terbius' oleh keajaiban Lionel Messi di Piala Dunia 2026.

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