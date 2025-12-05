Lionel Messi Masih Berharap Bisa Tampil di Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola Lionel Messi masih pengin tampil di Piala Dunia 2026. Meski nanti menginjak usia 39 tahun, Messi masih berharap bisa tampil dalam ajak sepak bola terbesar dunia itu bersama Tim Nasional Argentina.

"Saya berharap bisa berada di sana (Piala Dunia 2026),” kata Messi dikutip dari ESPN pada Kamis. “Sebelumnya saya sudah bilang, saya sangat ingin ikut. Paling tidak, kalau tidak bermain, saya akan menonton langsung di stadion,” imbuhnya.

Mantan pemain Barcelona ini mengatakan bahwa Piala Dunia itu sangat spesial bagi setiap negara, apalagi Argentina. “Piala Dunia itu spesial bagi semua orang, bagi setiap negara apalagi bagi kami, karena kami menjalaninya dengan cara yang benar-benar berbeda," ungkap Messi.

Dia memastikan tidak akan ikut serta dalam Finalissima berikutnya melawan Spanyol, yang berpotensi mempertemukannya dengan wonderkid Barcelona, Lamine Yamal.

Pemenang delapan Ballon d’Or itu menjadi aktor utama saat membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus melengkapi koleksi trofi paling bergengsi dalam kariernya.

Kini, Messi berusia 38 tahun dan membela Inter Miami, finalis MLS Cup 2025, di Amerika Serikat. Dia mengakui adanya tantangan fisik karena jadwal MLS yang baru kembali bergulir pada musim semi 2026, setelah jeda musim dingin panjang.

Meski demikian, Messi belum menyatakan pensiun dari timnas dan masih terus berkomunikasi intens dengan pelatih Lionel Scaloni.

"Kami sudah sering membicarakannya. Dia (Scaloni) sangat memahami situasi saya, dan kami sudah diskusi berkali-kali. Dia selalu bilang ingin saya ada di sana, dalam peran apa pun. Kami punya hubungan saling percaya yang sangat besar, jadi kami bisa bicara apa saja," tambah kapten Albiceleste itu.