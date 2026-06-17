Lionel Messi Memimpin Perburuan Sepatu Emas Piala Dunia 2026
jpnn.com - Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertunjukan magis dari megabintang Argentina Lionel Messi.
Tim Tango mengawali kiprahnya di ajang empat tahunan itu dengan kemenangan telak 3-0 atas Aljazair di Stadion Arrowhead, Rabu (17/6/2026).
Seluruh gol Argentina lahir dari kaki Messi. Tambahan tiga gol tersebut langsung mengubah peta persaingan pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026.
Messi kini berada di puncak daftar top skor sementara dengan tiga gol.
La Pulga berhasil menyalip dua pemain yang sebelumnya mencuri perhatian, yakni Kylian Mbappe dan Erling Haaland.
Mbappe mengemas dua gol ketika Prancis menundukkan Senegal 3-1, sedangkan Haaland juga mencetak brace saat Norwegia mengalahkan Irak dengan skor 4-1.
Persaingan menuju gelar sepat emas dipastikan masih berlangsung panas.
Selain Mbappe dan Haaland, ada sejumlah pemain lain yang juga sudah membuka rekening golnya dengan dua lesakan, yakni Kai Havertz (Jerman), Elijah Just (Selandia Baru), Yasin Ayari (Swedia), dan Folarin Balogun (Amerika Serikat).
Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertunjukan magis dari megabintang Argentina Lionel Messi.
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