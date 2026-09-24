Lionel Messi Pensiun, Argentina Tak Mau Kehilangan Sosok Penting Ini

jpnn.com - Timnas Argentina mulai bersiap menghadapi babak baru setelah Lionel Messi memutuskan mengakhiri karier internasionalnya.

Namun, La Albiceleste rupanya tidak ingin kehilangan sosok penting lainnya dalam waktu berdekatan.

Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) dikabarkan tengah berupaya mempertahankan pelatih Lionel Scaloni lebih lama.

Kontrak Scaloni bersama Argentina saat ini hanya berlaku hingga Desember 2026. Kondisi tersebut membuat AFA bergerak dengan menawarkan kontrak baru berdurasi empat tahun menggunakan skema 2+2.

Scaloni Jadi Bagian Penting Era Emas Argentina

Keberadaan Scaloni tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan Argentina dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak mengambil alih tim pada 2018, mantan pemain Deportivo A Coruna itu membawa La Albiceleste meraih Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kombinasi Scaloni dan Messi menjadi bagian penting dari periode tersebut. Kini, setelah Messi pergi, AFA disebut ingin mempertahankan sang pelatih untuk menjaga kesinambungan tim.

Ada Dua Turnamen Besar di Depan Mata

Jika kesepakatan tercapai, Scaloni berpotensi tetap memimpin Argentina hingga Piala Dunia 2030.