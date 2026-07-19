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Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina
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Lionel Messi (10). Foto: Rebecca Blackwell/AP Photo

jpnn.com - JAKARTA — Megabintang sepak bola Lionel Messi pensiun dari Tim Nasional Argentina.

Messi mengumumkan keputusan pensiun dari Timnas Argentina itu melalui akunnya di media sosial, Senin (31/8).

La Pulga dalam surat yang ditulisnya dan diunggah di Instagram menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan.

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Namun, dia merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama Timnas Argentina.

"Setelah waktu yang berlalu sejak final (Piala Dunia 2026) dan setelah banyak memikirkannya, saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa saya pensiun dari tim nasional," ujar Messi.

Dia menyatakan selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya.

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Messi pun mengaku ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola.

"Saya sudah memberikan semuanya, saya tidak punya lagi yang bisa diberikan. Selain itu, ada pemain-pemain muda hebat yang datang dan mereka layak mendapatkan kesempatan," imbuhnya.

Megabintang sepak bola Lionel Messi pensiun dari Tim Nasional Argentina. Dia merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama Timnas Argentina

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