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Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ada Momen Pilu Sebelum Keputusan Besar

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ada Momen Pilu Sebelum Keputusan Besar
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Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Foto: X/AFASeleccionEN.

jpnn.com - Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Timnas Argentina

Keputusan tersebut menutup lebih dari dua dekade pengabdian sang megabintang untuk La Albiceleste.

Messi mengumumkan keputusan itu melalui media sosial pada Senin (31/8/2026). Namun, ternyata keinginannya untuk meninggalkan tim nasional sudah muncul jauh sebelum pengumuman tersebut.

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Bintang berusia 39 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya telah menulis pesan perpisahan pada 21 Juli, hanya dua hari setelah Argentina kalah dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026.

Kekalahan di Final Jadi Titik Balik

Argentina gagal mempertahankan gelar juara dunia setelah takluk 0-1 dari Spanyol melalui babak tambahan waktu di New York, New Jersey, Amerika Serikat.

Bagi Messi, pertandingan tersebut sekaligus menjadi penampilan terakhirnya bersama Argentina. Kegagalan meraih trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya membuat akhir perjalanannya terasa berbeda setelah sebelumnya membawa La Albiceleste menjadi kampiun pada 2022.

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Namun, keputusan Messi tidak langsung diumumkan kepada publik. Eks pemain Barcelona itu lebih dahulu menjalani masa bersama keluarga sebelum kembali beraktivitas bersama Inter Miami.

Di tengah periode tersebut, Messi harus menghadapi kehilangan besar setelah sang ayah, Jorge Messi, meninggal dunia pada awal Agustus.

Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Timnas Argentina. Ada momen pilu sebelum keputusan besar.

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