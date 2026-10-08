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Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Cristiano Ronaldo Beri Pesan Penghormatan

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Cristiano Ronaldo Beri Pesan Penghormatan
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Bintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Foto: X/Cristiano

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola asal Portugal Cristiano Ronaldo menyampaikan pesan hormat kepada Lionel Messi yang memainkan laga terakhirnya bersama Timnas Argentina. Ronaldo memberikan hormat kepada Messi atas semua pencapaian megabintang Argentina itu bersama Albiceleste.

“Leo, bertahun-tahun membela negaramu dan itu adalah kisah yang akan hidup selamanya. Anda mendapatkan seluruh rasa hormat saya atas semua yang telah Anda capai bersama Argentina. Peluk hangat dari saya,” tulis Ronaldo pada dalam Instagram.

Messi telah memutuskan pensiun dari Timnas Argentina.

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Dia menjalani laga terakhir bersama Argentina melawan Benin.

Pada laga persabahatan di Stadion Monumental, Buenos Aires, Rabu, itu Argentina menang 3-0.

Messi mencetak satu gol serta menyumbangkan dua assist pada laga tersebut.

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Messi melalui unggannya di Instagram, mengaku sudah merindukan momen mengenakan jersey biru-putih Argentina meski baru menjalani pertandingan terakhirnya.

La Pulga menyebut keputusannya merupakan langkah tepat setelah perjalanan panjang yang dipenuhi kebahagiaan dan sekaligus masa-masa sulit.

Lionel Messi pensiun dari Timnas Argentina, Cristiano Ronaldo beri pesan penghormatan untuk La Pulga.

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