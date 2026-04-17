Lionel Messi Resmi Jadi Pemilik Klub Kasta Kelima Liga Spanyol

Lionel Messi Resmi Jadi Pemilik Klub Kasta Kelima Liga Spanyol
Lionel Messi. ANTARA/AFP/Chris ARJOON

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola dunia Lionel Messi resmi menjadi pemilik klub kasta kelima Liga Spanyol UE Cornella. Messi resmi membeli UE Cornella setelah rampungnya proses formal akuisisi klub itu.

Dikutip dari laman resmi klub, Jumat (17/4), kabar tersebut disampaikan oleh UE Cornella yang menjelaskan bahwa Lionel Messi resmi menjadi pemilik.

Langkah ini memperkuat hubungan erat Messi dengan Barcelona dan komitmen sang megabintang terhadap pengembangan olahraga serta bakat lokal di Cataloni.

Hal itu juga sebuah hubungan yang berakar pada tahun-tahunnya di FC Barcelona dan terus berlanjut hingga saat ini.

Messi berkomitmen terhadap talenta muda. Hal itu tercermin dalam pembinaan pemain yang kuat di klub, dengan tim-tim yang berkompetisi di kategori usia muda teratas baik di tingkat nasional maupun regional.

Komitmen ini juga telah ditunjukkan oleh kapten Timnas Argentina tersebut melalui inisiatif pengembangan pemain muda lainnya, seperti Messi Cup, sebuah turnamen yang edisi pertamanya diadakan Desember lalu di Miami

Turnamen tersebut menampilkan delapan tim U-16 terbaik dunia, yaitu Newell’s Old Boys, Inter Milan, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, dan Barcelona.

Kedatangan Leo Messi menandai awal babak baru dalam sejarah klub, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan olahraga dan institusional, memperkuat fondasinya, dan terus berinvestasi dalam talenta.

Megabintang sepak bola Lionel Messi resmi menjadi pemilik klub kasta kelima Liga Spanyol UE Cornella.

