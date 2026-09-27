Lionel Messi Tinggalkan Timnas Argentina, Bek Atletico Madrid Naik Jadi Kapten

jpnn.com - Argentina memasuki babak baru setelah Lionel Messi tidak lagi menjadi bagian dari perjalanan tim nasional.

Pergantian era tersebut turut membawa perubahan pada sosok yang akan mengenakan ban kapten La Albiceleste.

Pelatih Lionel Scaloni telah menentukan pilihannya. Bek Atletico Madrid Cristian Romero dipercaya menjadi pemimpin baru Argentina di lapangan.

Keputusan itu sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba. Romero sebelumnya sudah berada dalam jajaran pemain yang dipercaya sebagai kapten ketika Messi maupun Nicolas Otamendi tidak bermain.

"Untuk posisi kapten, pilihan kami jatuh kepada Cuti. Sebelumnya dia memang berada setelah Leo dan Ota dalam urutan kepemimpinan," ucapnya.

Romero Bukan Satu-satunya Pilihan

Scaloni sebenarnya memiliki sejumlah kandidat lain yang mempunyai pengalaman untuk mengemban tanggung jawab tersebut.

Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul, hingga Lautaro Martinez juga dinilai memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Namun, Scaloni akhirnya memberikan kepercayaan kepada Romero.

"Kami sebenarnya memiliki beberapa pemain lain yang juga pantas menjadi kapten. Emiliano bisa menjalankan tugas itu, begitu pula Rodrigo dan Lautaro," tambahnya.