Lionel Messi Tinggalkan Timnas Argentina, Siapa yang Layak Jadi Kapten Berikutnya?

jpnn.com - Lionel Messi telah meninggalkan Timnas Argentina.

Keputusan tersebut membuat La Albiceleste harus mencari sosok baru yang mampu melanjutkan peran penting La Pulga sebagai pemimpin tim.

Messi selama ini menjadi figur utama di skuad Argentina. Setelah dirinya pensiun dari tim nasional, perhatian kini tertuju kepada pemain yang paling layak mengenakan ban kapten Tim Tango.

Satu hal yang menarik, Argentina memiliki sejumlah pemain senior yang cukup kuat untuk mengisi posisi tersebut.

Nama Emiliano Martinez menjadi salah satu kandidat yang patut diperhitungkan. Kiper anyar Chelsea itu memiliki posisi penting di dalam skuad dan nyaris tak tergantikan di bawah mistar.

Pengalaman serta karakter kuat yang dimilikinya membuat Martinez berpeluang mengambil peran lebih besar setelah era Messi berakhir.

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Selain Martinez, Rodrigo De Paul juga memiliki peluang. Gelandang Inter Miami tersebut dikenal dekat dengan Messi dan cukup vokal ketika memperkuat Argentina.

Hubungan panjangnya dengan Messi membuat De Paul memahami dinamika ruang ganti La Albiceleste.