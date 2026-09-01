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Lionel Richie Dirawat Setelah Konser di St. Louis, Begini Kondisinya

Lionel Richie Dirawat Setelah Konser di St. Louis, Begini Kondisinya
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Lionel Richie. Foto: Instagram/lionelrichie

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi Lionel Richie dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit setelah menggelar konser di St. Louis, Amerika Serikat, pada Sabtu (29/8) malam waktu setempat.

Seorang sumber yang dekat dengan tim tur Lionel Richie mengatakan kondisi penyanyi 77 tahun itu saat ini stabil.

Lionel Richie disebut datang ke rumah sakit atas keinginannya sendiri setelah menyelesaikan penampilannya.

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“Dia datang ke rumah sakit atas kemauannya sendiri setelah pertunjukan Sabtu malam dan kondisinya baik-baik saja,” kata sumber tersebut kepada The Hollywood Reporter.

Sebelumnya, TMZ melaporkan bahwa Lionel Richie sempat dirawat di ruang ICU. Dia disebut mendapat penanganan medis karena diduga mengalami dehidrasi ringan.

Kabar tersebut muncul sekitar dua bulan setelah Lionel Richie menghentikan penampilannya secara mendadak di Minnesota pada Juni 2026 lalu. Saat itu, dia tengah menjalani tur bersama Earth, Wind and Fire.

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Di atas panggung, Lionel Richie mengaku merasa pusing. Dia kemudian membawakan beberapa lagu sambil duduk sebelum meninggalkan panggung untuk beristirahat.

Namun, Lionel Richie tidak kembali ke panggung hingga konser berakhir. Pertunjukan tersebut akhirnya dibatalkan sekitar 40 menit setelah dia meminta waktu untuk beristirahat.

Penyanyi Lionel Richie dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit setelah menggelar konser di St. Louis, Amerika Serikat, pada Sabtu malam.

Sumber The Hollywood Reporter
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