Lionel Scaloni Berpeluang Menembus Daftar Pelatih Terhebat Sepanjang Sejarah Piala Dunia

jpnn.com - Argentina tidak hanya memburu trofi saat menghadapi Spanyol pada final Piala Dunia 2026.

Di balik perjuangan mempertahankan gelar juara dunia, Pelatih Argentina Lionel Scaloni juga berpeluang mengukir prestasi yang belum banyak dicapai dalam sejarah sepak bola.

Duel Spanyol vs Argentina akan berlangsung di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Keberhasilan menembus final dua edisi beruntun sekaligus menempatkan Argentina dalam daftar eksklusif.

Argentina menjadi wakil Amerika Selatan pertama sejak Brasil yang mampu mencapai final Piala Dunia secara beruntun pada edisi 1998 dan 2002.

Jika mampu menaklukkan Spanyol, Argentina akan mengakhiri penantian panjang untuk mempertahankan gelar juara dunia.

Prestasi tersebut terakhir kali dicatat Brasil yang menjadi kampiun pada 1958 dan 1962, sedangkan Italia melakukannya lebih dulu pada 1934 serta 1938.

Kesuksesan itu juga akan mengangkat nama Lionel Scaloni ke jajaran pelatih paling bersejarah di Piala Dunia.