Lippo Cikarang Cosmopolis Hadirkan Art District 2026, Ajang Kolaborasi Kreatif Masyarakat

jpnn.com, CIKARANG - Lippo Cikarang Cosmopolis (LCC) kembali menghadirkan ruang kreatif bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Art District 2026.

Art District 2026 merupakan festival seni dan kreativitas yang mempertemukan seniman, pelajar, komunitas, hingga masyarakat umum dalam satu ruang kolaboratif yang inspiratif.

Acara ini menjadi bagian dari komitmen LCC dalam menghadirkan nilai tambah bagi penghuni, tenant, dan pengunjung kawasan melalui pengembangan ruang publik yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mendukung kreativitas dan interaksi sosial.

"Art District 2026 merupakan salah satu upaya perusahaan untuk menciptakan kawasan yang hidup dan memberikan inspirasi bagi masyarakat," kata Presiden Direktur Lippo Cikarang Agus Arismunandar dalam keterangannya dikutip Jumat (19/6).

Mengusung konsep ruang yang dapat dimaknai secara luas, Art District 2026 menghadirkan pengalaman yang memadukan seni, edukasi, komunitas, dan interaksi publik.

Ruang dalam konteks acara ini tidak sekadar dipahami sebagai hunian, melainkan juga sebagai arena berekspresi, ruang bermain, hingga pusat kreativitas yang membuka peluang kolaborasi lintas generasi.

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“Melalui Art District 2026, kami ingin menghadirkan ruang eksploratif yang dapat menjadi tempat bertemunya ide, kreativitas, dan kolaborasi. Kami percaya seni memiliki peran penting dalam membangun suasana kawasan yang lebih hidup, inklusif, dan inspiratif bagi masyarakat,” ujarnya.

Digelar selama tiga hari pada 12–14 Juni 2026 di Marketing Gallery District 2 Meikarta, festival ini turut menghadirkan sejumlah commission artist ternama, termasuk Aji Sambodo dan beberapa seniman lainnya yang menampilkan karya-karya kreatif mereka.