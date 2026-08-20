Lippo General Insurance Catatkan Kinerja Positif di Semester I 2026, Laba Terus Menguat

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo General Insurance Tbk (LGI) mencatatkan kinerja keuangan positif pada semester pertama 2026 dengan membukukan rekor pendapatan dan laba, di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh tantangan.

"Pencapaian ini melanjutkan tren positif setelah perseroan membukukan rekor kinerja pada 2025," kata Presiden Direktur LGI Agus Benjamin dalam keterangan resminya dikutip Kamis (20/8).

Memasuki tahun pertama di bawah kepemilikan mayoritas Hanwha General Insurance, LGI mempertahankan momentum pertumbuhan melalui strategi bisnis yang berfokus pada penguatan fundamental perusahaan, disiplin underwriting, serta peningkatan sinergi dalam ekosistem Hanwha Group.

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Dari laporan keuangan semester I 2026, pendapatan LGI meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan standar IFRS 4, pendapatan tumbuh sebesar 17,5 persen, sementara berdasarkan IFRS 17 meningkat hingga 33,9 persen.

Pertumbuhan positif juga terlihat pada kinerja laba sebelum pajak. LGI mencatat kenaikan sebesar 17 persen berdasarkan IFRS 4 dan 10,2 persen berdasarkan IFRS 17 dibandingkan semester pertama 2025.

Dari sisi permodalan, posisi ekuitas LGI makin kuat. Berdasarkan IFRS 4, ekuitas perseroan mencapai Rp 1,09 triliun, sedangkan berdasarkan IFRS 17 mencapai Rp 1,12 triliun. Kondisi ini memperkuat fondasi perusahaan untuk menghadapi peluang pertumbuhan bisnis asuransi umum ke depan.

Agus Benjamin mengatakan pencapaian tersebut menjadi bukti kemampuan perusahaan dalam menjaga pertumbuhan meski menghadapi tantangan lingkungan operasional.

“Kami dapat melanjutkan pencapaian kinerja rekor pada 2025 yang terus berlanjut hingga tahun 2026, meskipun kami menghadapi lingkungan operasional yang penuh tantangan,” ujarnya.