Lippo Karawaci Cetak Laba Bersih Rp385 Miliar, Prapenjualan Tembus Rp3,7 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) membukukan laba bersih sebesar Rp385 miliar sepanjang semester I 2026. Kinerja perusahaan juga ditopang oleh prapenjualan yang mencapai Rp3,70 triliun atau setara 62 persen dari target sepanjang tahun.

Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2026, LPKR mencatat pendapatan sebesar Rp3,61 triliun. Sementara itu, EBITDA tumbuh 20 persen menjadi Rp754 miliar dibandingkan Rp627 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Hingga akhir Juni 2026, perusahaan juga memiliki posisi kas sebesar Rp1,41 triliun. Kinerja prapenjualan Lippo Karawaci terutama didorong oleh permintaan berkelanjutan terhadap hunian tapak di segmen rumah terjangkau dan menengah di berbagai wilayah.

CEO LPKR John Riady mengatakan, momentum positif pada bisnis real estat perusahaan terus berlanjut, terutama berkat permintaan terhadap hunian tapak di segmen terjangkau dan menengah.

“Kami senang melihat momentum positif yang terus berlanjut pada bisnis real estate kami, dengan prapenjualan mencapai Rp3,70 triliun atau setara 62 persen dari target sepanjang tahun,” kata John, Senin (3/8).

Hunian tapak memberikan kontribusi sebesar 79 persen terhadap total prapenjualan. Angka tersebut mencerminkan tingginya permintaan dari pembeli rumah pertama dan konsumen pengguna akhir atau end-user.

Pencapaian tersebut turut didukung oleh peluncuran Park Serpong Phase 7 dan 8 pada semester I 2026. Proyek tersebut dinilai mampu memenuhi permintaan pasar dari segmen masyarakat umum maupun kelas menengah.

"Peluncuran itu sekaligus memperkuat posisi LPKR sebagai salah satu pengembang utama di pasar hunian tapak," ungkapnya.